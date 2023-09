Steg: Firmengründer Lorenz Weber redet über Pleite

Die Schweizer PCP-Gruppe hat vergangenen Freitag überraschend verkündet, die Filialen von Techmania, PC-Ostschweiz und Steg Electronics zu schliessen. Dass sowohl Steg Electronics als auch die PCP-Unternehmen Techmania und PC-Ostschweiz vor dem Aus stehen, liege an fehlender Finanzierung. «Innert kurzer Zeit reduzierte ein Kreditversicherungsunternehmen ohne Vorankündigung Kreditlimiten in Millionenhöhe», schrieb der Elektrohändler dazu.



Die Schliessung umfasst alle 17 Filialstandorte sowie die Zentrale in Schaffhausen. Zusammen mit dem Logistikunternehmen Columbus.net AG, das ebenfalls betroffen ist, sind in der Schweiz rund 80 Arbeitsplätze gefährdet. Weitere 50 Stellen kommen im deutschen Radolfzell und dem slowakischen Bratislava dazu.