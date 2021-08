Loris Egger weiss, warum sich ein Trip nach St. Gallen lohnt

Zusammen mit Schweiz Tourismus besuchen wir die schönsten Städte der Schweiz und lassen uns in diesen die Lieblingsquartiere von jenen Menschen zeigen, die sie am besten kennen: den Locals. Nachdem wir vor einem Monat Rebecca Tarmann vom Malso Pop-up in Bern besuchten, zeigt uns diesen Monat Loris Egger vom Kiosk Georg seine Lieblingsplätze in St. Gallen.