Loris Karius: Freundin Diletta Leotta ist schwanger

In den letzten Tagen tauchten mehrere Fotos und Videos auf, die Spekulationen um eine Schwangerschaft auslösten. Der Bauch war oft verdeckt, zum Beispiel trug Leotta einen XXL-Hoodie bei einem Besuch mit Karius in Mailand. Nun ist die Schwangerschaft also bestätigt.

Diletta Leotta: Nicht nur im TV ein Star

Doch wer ist die 31-Jährige überhaupt? In Italien ist sie ein grosser TV-Star. Schon seit sie 17 Jahre alt ist, arbeitet sie in der Medienwelt. Seit 2018 beim Sportstreamingdienst DAZN. Auf Instagram folgen Leotta über acht Millionen Personen. Ihr Partner Karius spielt in den sozialen Medien keine so grosse Rolle – machte sich jedoch als Goalie einen Namen.