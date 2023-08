Loris Karius und Diletta Leotta sind Eltern geworden

Leotta brachte Aria just an ihrem 32. Geburtstag zur Welt.

Fussball-Goalie Loris Karius (30) ist Vater einer Tochter geworden. Die kleine Aria kam am 16. August und damit am Geburtstag ihrer Mutter, der Starmoderatorin Diletta Leotta (32), zur Welt, wie aus einem Instagram-Post hervorgeht. Karius und Leotta teilten Fotos aus dem Spital, auf denen sich der Torhüter mit einem Kuchen über seine Freundin und das Kind in ihren Armen im Krankenbett beugt und ihr einen Kuss auf die Stirn gibt.