Kampf der Pandemie : Los Angeles führt Impfpflicht für 640’000 Schüler ab 12 Jahren ein

Der kalifornische Schulbezirk Los Angeles macht ernst: Ab November müssen alle Schülerinnen und Schüler mindestens eine Dosis Covid-19-Impfstoff erhalten haben.

Schüler an öffentlichen Schulen in Los Angeles müssen ab nächstem Jahr gegen das Coronavirus geimpft sein. Das beschloss der Schulverband LAUSD der US-Metropole am Donnerstag (Ortszeit). «Der Impfstoff ist sicher, wirksam und der beste Weg, um unsere Schüler vor dem Virus zu schützen», erklärte die LAUSD-Vorsitzende Kelly Gonez auf Twitter. «Wir werden daran arbeiten, dass die Familien in den kommenden Wochen zuverlässige medizinische Informationen erhalten.»