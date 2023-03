Diese Städte finden unsere Leser enttäuschend

Ob das extrem touristische Backpacker-Viertel Khao San Road in Bangkok oder das Riesenrad London Eye in der britischen Hauptstadt – manche Städte und ihre Sehenswürdigkeiten haben Reisende besonders enttäuscht. Welche besonders schlimm waren, lest ihr im Ranking von dieser Woche.

«Dublin ist eine schmutzige Stadt»

«In Berlin wirkt alles steril»

«Zürich hat seinen Reiz verloren»

«Los Angeles hat keine Seele»

«Prag und Köln sind keine speziellen Städte»

«In Florida gibt es viel schönere Orte als Miami»

«Dass Miami – wie es im Ranking steht – überbewertet ist, kann ich bestätigen. Und sicher fühlte ich mich dort auch nicht. Da gibts in Florida viel schönere Orte. Vor allem auf der Westseite am Golf von Mexiko.» – Luegislandhellbuehl

«Ohne Japanisch wirds in Tokio schwierig»

«Schönheit liegt im Auge des Betrachters»

«Es kommt immer drauf an, was man sucht – Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Was ich jedoch ganz schlimm finde, sind die bekannten Urlaubsorte an der nördlichen Adria, verschmutztes Wasser inklusive.» – Ninobosch