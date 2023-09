David McCallum: Der Schauspieler ist mit 90 Jahren gestorben

1 / 3 Der durch seine langjährige Rolle als Gerichtsmediziner in der US-Krimiserie «Navy CIS» bekannte Schauspieler David McCallum ist mit 90 Jahren gestorben (Archivbild). AFP Der Schauspieler hat fünf Kinder und war bis zu seinem Tod 56 Jahre lang mit Katherine Carpenter verheiratet. IMAGO Neben den erfolgreichen Serienrollen hat er in zahlreichen Filmen mitgespielt: David McCallum (links) in «Wie stehle ich die Welt?» (1968). IMAGO/United Archives

Darum gehts TV-Schauspieler David McCallum ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Der Schauspieler war jahrelang Gerichtsmediziner in der US-Krimiserie «Navy CIS» und spielte auch in mehreren Filmen mit.

Der fünffache Vater war zwei Mal verheiratet und verstarb «friedlich im Beisein seiner Familie».

Der Schauspieler David McCallum, durch seine langjährige Rolle als Gerichtsmediziner in der US-Krimiserie «Navy CIS» bekannt, ist tot. Der gebürtige Schotte sei am Montag (Ortszeit) im Beisein seiner Familie in einem New Yorker Krankenhaus friedlich gestorben, teilte der Sender CBS mit. McCallum wurde 90 Jahre alt.

Sein Vater sei von Wissenschaft und von Kultur begeistert gewesen, schrieb Sohn Peter McCallum in einer Mitteilung. Er konnte sowohl ein Orchester dirigieren, als auch eine Autopsie vornehmen, dank seiner jahrzehntelangen Studien für die «Navy CIS»-Rolle, hiess es in dem Nachruf.

In der Hitserie um die Spezialagenten der Behörde Naval Criminal Investigative Service (NCIS) spielte McCallum neben Mark Harmon (als Chefermittler Leroy Jethro Gibbs) den Gerichtsmediziner Dr. Donald «Ducky» Mallard.

Vom Musikstudium zum Serienstar

McCallum wurde 1933 als Sohn eines Geigers und einer Cellistin in Glasgow geboren. Vom Musikstudium schwenkte er später auf Schauspiel um. Nach Theaterauftritten in England zog er in den 1960er Jahren in die USA, wo er mit der Krimi-Serie «Solo für O.N.C.E.L.» in der Rolle des russischen Agenten Illya Kuryakin Erfolg hatte.

Er spielte auch in mehreren Filmen mit, darunter in «Die Verdammten der Meere» (1962), «Gesprengte Ketten» (1963), «Die grösste Geschichte aller Zeiten» (1965) und «Ständig in Angst» (1970).

Der fünffache Vater McCallum war von 1957 bis 1967 mit der britischen Schauspielerin Jill Ireland verheiratet, die kurz nach der Scheidung Hollywoodstar Charles Bronson heiratete. Auch McCallum ging schnell eine neue Ehe ein. Mit Katherine Carpenter war er bis zu seinem Tod 56 Jahre lang verheiratet.

