Youtube: Berner schafft neue Plattform für Schweizer Musiker

«Losbar» produziert audiovisuelle Inhalte auf Youtube. Gefilmt werden die Musiksessions in der Berner Bar «Zum Kuckuck».

In der Schweizer Musiklandschaft tut sich eine neue und vielversprechende Plattform auf: «Losbar». Kenny Omosigho, Bartender und stellvertretender Betriebsleiter der Berner Bar «Zum Kuckuck», ist der Kopf hinter dem Projekt, das darauf abzielt, die vielfältigen Talente der Schweizer Musikszene auf innovative Weise zu präsentieren. Mit seinem dreiköpfigen Team, neben ihm ein Audioingenieur und ein Wirtschaftsjurist (für alles Geschäftliche), erhofft sich der 28-Jährige, eine Wende in der Schweizer Musikszene zu bewirken.

Eine Brücke für Schweizer Musiker

«Losbar» ist ein audiovisuelles Format, das eine wichtige Lücke in der Schweizer Musiklandschaft schliessen soll. Er sei frustriert darüber gewesen, dass viele talentierte Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz nicht die Aufmerksamkeit bekämen, die sie verdienten, sagt Omosigho. Und das aus dem Grund, weil es an Möglichkeiten und Plattformen mangle, um ihre Musik zu präsentieren. «Es gibt viel Talent, aber es fehlt das Bindeglied, das Schweizer Musikerinnen und Musiker der Welt vorstellt.»