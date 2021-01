In Basel entgleiste am 11. Dezember 2020 ein Tram-Wagon der Linie 6 bei der Schifflände. Der Schienenverkehr in Richtung Kleinbasel war mehrere Stunden blockiert.

Am 11. Dezember 2020 entgleiste an der Schifflände ein Tram.

Bei der Tram-Entgleisung vom 11. Dezember 2020 an der Schifflände in Basel sorgte die beschädigte Metallhalterung der Spurkranzschmierung dafür, dass der Wagon aus der Schiene sprang. An jenem Freitagnachmittag war der vordere Teil des hintersten Wagons eines alten Modells, das auf der Linie 6 in Richtung Riehen Grenze unterwegs war, entgleist und blockierte die Tramstrecke ins Kleinbasel.