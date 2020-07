Lotterie-Chefs verdienen in der Westschweiz doppelt so viel

Glücksspiel in der Schweiz

337 Franken pro Person

In der Schweiz gibt es zwei grosse Lotterie-Gesellschaften, die sich im Besitz der Kantone befinden. In der Deutschschweiz und im Tessin ist Swisslos tätig. Diese Gesellschaft deckt auch das Fürstentum Liechtenstein ab. Unabhängig davon bietet die Loterie Romande in der Westschweiz Lotto- und Wettgeschäfte an. Zusammen erwirtschafteten die beiden Gesellschaften im Jahr 2018 einen Umsatz von 2,87 Milliarden Franken. Umgerechnet auf die Wohnbevölkerung entspricht das einem durchschnittlichen Spieleinsatz von 337 Franken pro Person.