USA: Frau gewann im Lotto und durfte nicht anonym bleiben

Darum gehts Vor drei Jahren gewann Cristy Davis 70 Millionen Dollar in der Powerball-Lotterie.

Um den Gewinn einstreichen zu können, musste sie ihre Identität der Öffentlichkeit preisgeben.

Heute kämpft sie dafür, dass das Gesetz geändert wird.

Cristy Davis hat in der Powerball-Lotterie 70 Millionen Dollar gewonnen. Die Frau aus dem US-Bundesstaat Michigan musste ihre Identität preisgeben. So will es das dortige Gesetz. Sie kämpft nun dafür, dass Lotto-Gewinnerinnen und -Gewinner künftig anonym bleiben dürfen.

«Wir haben damals einen Anwalt kontaktiert, um herauszufinden, ob ich meinen Gewinn anonym geltend machen kann», teilte Davis der «Lottery Post» mit. Leider habe das Gesetz das nicht zugelassen. «Ich wollte nicht ins Fernsehen gehen», so die Lotto-Gewinnerin weiter. Man habe ihr jedoch gesagt, dass der Gewinn nicht ausbezahlt werde, wenn sie ihre Identität nicht publik mache.

Betrüger verwenden ihren Namen

Davis, die in Waterford, Michigan, lebt, entdeckte später, dass ihre Identität ohne ihre Zustimmung in lokalen Facebook-Gruppen verwendet wurde. In einer dieser Gruppen sei in einem Beitrag gepostet worden: «Hier ist Cristy Davis, und ich verschenke Geld. Schickt mir diese Infos an diese Telefonnummer.» In den Kommentaren las sie dann Antworten wie: «Sie haben mein Bankkonto ausgeräumt.»

Davis ist der Meinung, dass dies ein hervorragendes Beispiel dafür sei, warum Lotteriegewinner nicht dazu verpflichtet werden sollten, ihre Namen offenzulegen. Die Geheimhaltung der Identität von Gewinnern grosser Preise schütze nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner, sondern auch andere, die zur Zielscheibe von Betrügern werden könnten.

Davis ist ausserdem davon überzeugt, dass ein nicht anonymer Lottogewinn unangenehme Folgen haben könne, wie zum Beispiel der Umzug von einem langjährigen Wohnsitz bis hin zur Änderung des eigenen Namens: «Ein Lottogewinn verändert das Leben. Viele Leute ziehen weg, aber manche eben nicht. Ich tat es nicht.»

36 Millionen Dollar nach Steuern

2020 gewann Davis die 70 Millionen Dollar im Powerball, indem sie alle Zahlen plus Powerball traf. Sie entschied sich für eine einmalige Pauschalauszahlung von rund 36 Millionen Dollar nach Steuern. Nachdem sie ihre Lottoscheine gekauft hatte, erfuhr sie von einem Freund, dass der Powerball-Gewinnschein in demselben Geschäft gekauft worden war, in dem sie auch ihre gekauft hatte. Sie war an ihrem Arbeitsplatz, als sie ihren Schein herausnahm, um ihn zu überprüfen, und sie konnte nicht glauben, was sie sah.

«Meine Freundin Erica steht neben mir und sagt: ‹Nein, das kann doch nicht wahr sein.›», erinnert sich Davis. «Ich schrie durch den ganzen Laden und alle kamen angerannt. Die Aufregung dauerte buchstäblich drei Sekunden, und dann war mir klar, dass das zu schön war, um wahr zu sein. Ich habe immer noch nicht begriffen, dass es wirklich so ist.»