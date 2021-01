Deutschland : Lottogewinner holt Preisgeld von 11,3 Mio Euro über zwei Jahre nicht ab

Die Lotto-Gesellschaft von Baden-Württemberg wollte dem glücklichen Gewinner sein Preisgeld auszahlen, konnte ihn aber trotz zweieinhalb Jahren Suche nicht finden. Jetzt ist der Gewinn von 11,3 Millionen Euro verfallen.

Eine Person in Reutlingen holte einen Gewinn von 11,3 Millionen Euro nicht ab.

Mehr als zweieinhalb Jahre hatte ein Mann oder eine Frau aus Baden-Württemberg Zeit, einen Lottogewinn in Höhe von 11,3 Millionen Euro abzuholen – nun ist die Frist verstrichen. «Wir hätten dem Glückspilz nach der langen Suche von Herzen gern doch noch die Millionen ausbezahlt», erklärte Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker am Montag. Bis zum Ende des Jahres 2020 habe aber niemand eine gültige Spielquittung für die sechs Richtigen vorgelegt.

Der Gewinnerspielschein war demnach im März 2017 anonym in einer Annahmestelle im Stadtgebiet von Reutlingen abgegeben worden. Bei der Ziehung am 1. April gewann der unbekannte Spieler genau 11’300’368 Euro, die nun in den Topf für Sonderauslosungen fliessen.