Eurojackpot : Lottoschein schon zerknüllt – Däne gewinnt 120 Millionen Euro

Ladenbesitzer Jyrki Huttunen isst Kuchen mit Kunden während der Feierlichkeiten zum Eurojackpot-Lotteriegewinn. Das Gewinnerlos wurde 2019 in seiner Filiale in Finnland gekauft.

Drei Tage nachdem der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot geknackt worden war, hat sich der Gewinner in Dänemark gemeldet. Der Glückspilz habe seinen Lottoschein zerknüllt in einer Schublade abgelegt und sich erst am Sonntag getraut, ihn zu überprüfen, teilte die staatliche Lotteriegesellschaft Danske Spil am Montag in Brøndby mit.