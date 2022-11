Louis Tomlinson trotzt mit neuem Album «Faith in the Future» seiner Vergangenheit

Das neue Album «Faith in the Future» von Ex-One-Direction-Star Louis Tomlinson erscheint am 11. November. Es ist bereits die zweite Platte, in der sich der Brite als Solokünstler behauptet.

Louis William Tomlinson hat im Jahr 2016 erst seine Mutter und nur drei Jahre später seine Schwester verloren. Der Brite setzt mit seinem neuen Album «Faith in the Future» ein Statement. Denn Vertrauen und Zuversicht habe er nie verloren. Im Gegensatz zu seinem ersten Soloalbum zeigt sich der Künstler beim zweiten Werk experimentierfreudiger.

Der ehemalige One-Direction-Frontsänger Louis Tomlinson hat sich in der Musikindustrie gut situiert und farbenfrohen Pop mit Rock und epischen Hymnen nach seinem Gusto zusammengemixt. Sein neues Album stellt die Reifeprüfung des 30-jährigen Briten dar, der nach schwierigen Jahren der Zukunft nun optimistisch entgegenblickt.

Louis Tomlinson, warum hast du dich dafür entschieden, den Fokus in deinem zweiten Album auf Gitarren zu legen?

Weil es mehr zu dem passt, was ich gerne höre, und zu der Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Ich habe mit Rob Harvey zusammengearbeitet, dem Ex-Frontmann von The Music, der jetzt mit Kasabian auf Tour ist. In Gesellschaft eines solchen Künstlers ist die Qualität der Songs besser. Wenn man nur mit Hitmachern zusammenarbeitet, verliert die Musik ihre Seele.

Du spielst mit Funk-, Punk- und Dance-Atmosphären – hast du Selbstvertrauen gewonnen?

Ich konnte vor dem Beginn der Pandemie ein paar Konzerte geben und die Reaktion des Publikums hat mein Selbstvertrauen gepusht. Ich glaube, dass ich in meinem ersten Album zu sehr nach Glaubwürdigkeit gestrebt habe. Ich hatte diverse Sounds und Genres gänzlich verbannt, wohingegen ich dieses Mal experimentierfreudiger und flexibler war.

In deinen Texten schreibst du darüber, dass Wandel unvermeidbar ist. Hilft es dir, in deinen 30igern zu sein, das zu akzeptieren?

Wahrscheinlich. Ich habe mich gegen Veränderung gewehrt, als ich noch jung war, was natürlich normal ist. Ich denke auch, dass ich während des Lockdowns Zeit hatte, nachzudenken und zu verstehen, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Die Platte ist von einer Nostalgie durchdrungen, denn ich konnte einiges reflektieren und auch zelebrieren.

Warum war es schwierig für dich, die Trennung von One Direction im Jahr 2016 zu akzeptieren?

Weil ich nichts anderes als die Band kannte. Als Zwölfjähriger habe ich nicht zwangsläufig davon geträumt, ein Sänger zu werden. Dann kam ich mit One Direction an diesen Punkt und als es dann plötzlich vorbei war, fragte ich mich, was zur Hölle ich nun tun soll. Naiverweise glaubte ich, dass unsere Trennung nur vorübergehend war.

Bist du auf den Solo-Erfolg von Harry Styles und den anderen stolz?

Absolut. Ich kenne diese Jungs wie kein anderer. Ich bin quasi mit ihnen aufgewachsen, vor allem mit Niall, Harry und Liam. Sie alle waren 16 Jahre alt, als wir die Band gründeten. Ich bin sehr stolz auf ihren Erfolg.

Was bedeutet der Titel des Albums «Faith in the Future» (Vertrauen in die Zukunft) für dich?

Ich wurde so erzogen, das Glas halb voll zu sehen. Ich bin von Natur aus optimistisch, aber das Leben hat mir auch schwere Zeiten beschert. (Louis’ Mutter starb 2016 an Leukämie, seine Schwester im Jahr 2019 im Alter von 18 Jahren an einer Überdosis.) Trotzdem habe ich meinen Glauben an die Zukunft nicht verloren. Ich denke, der Album-Titel repräsentiert mich sehr gut und passt zu dessen positivem Grundgefühl.