Bis zu 225 Kilometer pro Stunde : Louisiana bereitet sich auf «lebensverändernden» Hurrikan vor

Über Kuba zog «Ida» bereits hinweg, doch in den kommenden Stunden dürfte der Sturm an Kraft gewinnen. Der Wirbelsturm könnte mit bis zu 225 Kilometern pro Stunde auf Land treffen – stärker noch als Hurrikan «Katrina» vor 16 Jahren.

1 / 5 Hurrikan «Ida» nimmt jetzt Kurs auf den Süden der USA. NOAA/Handout via REUTERS Starke Winde und Regen an der Südküste Kubas, am Strand von Batabano. AFP Hier ist der Hurrikan am Freitag auf Land getroffen. REUTERS

Darum gehts Mit Evakuierungen und eindringlichen Warnungen rüsten sich die USA gegen Hurrikan «Ida».

Louisiana verhängte am Freitag vorsorglich den Ausnahmezustand.

Der Hurrikan der Kategorie 4 soll am Sonntag auf Land treffen.

«Ida» hatte am Freitag als Hurrikan der Kategorie 1 die Südwestküste Kubas erreicht.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Küstenregion des US-Staats Louisiana haben sich am Samstag für einen potenziell zerstörerischen Hurrikan gerüstet: «Ida» zog auf das Gebiet zu und könnte am Sonntagabend (Ortszeit) als Hurrikan der Kategorie 4 mit Windgeschwindigkeiten bis zu 225 Kilometern pro Stunde westlich von New Orleans auf Land treffen – ähnlich wie der verheerende Wirbelsturm «Katrina» vor 16 Jahren.

«Das wird ein lebensverändernder Sturm für diejenigen sein, die nicht vorbereitet sind», sagte der Meteorologe Benjamin Schott vom Nationalen Wetterdienst bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gouverneur John Bel Edwards am Freitag.

Wellen mit bis zu 4,5 Meter Höhe

Für zahlreiche Städte und Gemeinden wurden Evakuierungen empfohlen oder angeordnet. In New Orleans wies Bürgermeisterin LaToya Cantrell die Zwangsevakuierung für einen kleineren Teil der Stadt ausserhalb des Deichsystems an. Um Zwangsevakuierungen auf die gesamte Stadt auszudehnen, reiche die Zeit nicht aus, sagte Cantrell. Gewarnt wurde unter anderem vor lang anhaltenden Stromausfällen. An der Küste werden Wellen mit bis zu 4,5 Meter Höhe erwartet.

In der gesamten Region deckten sich viele Bewohnerinnen und Bewohner mit Vorräten und Trinkwasser sowie mit Benzin für Fahrzeuge und Generatoren ein oder füllten Sandsäcke. Auch Krankenhäuser, die ohnehin mit der vierten Corona-Welle bereits stark ausgelastet sind, bereiteten sich vor.

Am Freitag nahm «Ida» rasch an Wucht zu und entwickelte sich vom Tropensturm zum Hurrikan, der mit Spitzengeschwindigkeiten von 128 Kilometern pro Stunde über den Westen Kubas hinwegzog. Es wurde erwartet, dass er über dem warmen Wasser des Golfs von Mexiko weiter an Fahrt gewinnt. New Orleans dürfte östlich des Sturms liegen – der Seite, die meist schwerere Schäden davonträgt als die Westseite.

Bundesnotstand ausgerufen

In Kuba traf «Ida» auf der Isla de la Juventud auf Land. In den westlichen Provinzen wurden bis zu 50 Zentimeter Regen und mögliche Sturzfluten und Erdrutsche erwartet. Laut Oberst Noel Lozano vom kubanischen Zivilschutz wurden in der Provinz Pinar del Rio mehr als 10 000 Menschen in Sicherheit gebracht. Am Freitagabend (Ortszeit) befand sich der Sturm 165 Kilometer westlich von Havanna.

Wenn die Prognose stimmt, würde «Ida» auf den Tag genau 16 Jahre nach «Katrina» im Mississippi-Delta das US-Festland erreichen. «Katrina» traf als Hurrikan der Kategorie 3 mit Windgeschwindigkeiten bis 201 Kilometern pro Stunde auf Land. Die Dämme hielten damals nicht stand. 80 Prozent der Stadt standen unter Wasser. Geschätzt 1800 Menschen kamen damals ums Leben. Zehntausende, die obdachlos geworden waren, mussten in einem Stadion und einem Veranstaltungszentrum unter katastrophalen Bedingungen ausharren.

US-Präsident Joe Biden genehmigte vor Eintreffen von «Ida» die Ausrufung eines Bundesnotstands für Louisiana.