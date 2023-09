USA: Bub (1) tot aufgefunden – Polizei vermutet Tierangriff

In einer Suchaktion und konnte die Polizei das vierjährige Kind kurz darauf lebend und leicht verletzt knapp einen Kilometer von dessen Zuhause in Claiborne Parish (auf dem Bild rot umrandet) im Bundesstaat Louisiana finden.

Der 19 Monate alte Da’Angelo verschwand am Montag gemeinsam mit einem vierjährigen Kind.

Ein 19 Monate alter Bub starb am Montag im US-Bundesstaat Louisiana.

Im US-Bundesstaat Louisiana starb ein 19 Monate alter Bub, nachdem er und ein vierjähriges Kind am Montag vom Grundstück seiner Familie wegliefen und verschwanden. Die Polizei geht davon aus, dass Da’Angelo von einem Tier angegriffen und getötet wurde.

Kurz nachdem die Polizei eine Suchaktion startete, fanden sie das vierjährige Kind 800 Meter von dessen Zuhause in Claiborne Parish entfernt, wie die «Sun» schreibt. Das Kind sei wegen einiger leichter Kratzer behandelt worden. Die Suche wurde von der Polizei, Feuerwehr, Suchhunden und Freiwilligen fortgesetzt und der Körper des Einjährigen wurde am Montagnachmittag gefunden.

Autopsie soll Klarheit über die Umstände seines Todes schaffen

Sheriff Sam Dowies sagte gegenüber US-Medien, dass er einen Angriff eines Tieres hinter dem Tod des Jungen vermutet. Was für ein Tier, sei noch nicht bekannt. An Da’Angelos Körper wird eine Autopsie durchgeführt, um besser verstehen zu können, was dem Bub passiert ist.