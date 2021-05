Gavin MacLeod : «Love Boat»-Kapitän mit 90 Jahren gestorben

Als stets gut gelaunter Schiffsführer rettete Gavin MacLeod auf der «Pacific Princess» angeknackste Ehen und brachte Liebende zusammen. Nun ist er im Alter von 90 Jahren gestorben.

1 / 5 Gavin MacLeod wurde als «Love Boat»-Kapitän bekannt. AFP Nun starb er im Alter von 90 Jahren. REUTERS Seine Stieftochter Stephanie Steele Zalin führte seinen Tod am Samstagmorgen in seinem Haus in Palm Desert in Kalifornien auf Altersschwäche zurück. REUTERS

Darum gehts Die Stieftochter von Gavin MacLeod führt seinen Tod auf Altersschwäche zurück. Es sei ihm bis vor kurzem gut gegangen.

McLeod wurde als Kapitän Merrill Stubbing in der Serie «Love Boat» zum Star.

In der Serie fuhr die «Pacific Princess» um die Welt. Gaststars erlebten an Bord romantische Geschichten.

Der Fernsehschauspieler Gavin MacLeod, bekannt als Kreuzfahrt-Kapitän aus der US-Serie «Love Boat», ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Seine Stieftochter Stephanie Steele Zalin führte seinen Tod am Samstagmorgen in seinem Haus in Palm Desert in Kalifornien auf Altersschwäche zurück. MacLeod sei es bis vor kurzem gut gegangen.

«Ein fantastisches Leben voller Spass»

«Er hatte ein fantastisches Leben voller Spass. Er hat jede Minute davon genossen», sagte Steele Zalin über ihren Stiefvater. «Ich glaube nicht, dass er auch nur davon geträumt hat, einmal so ein Leben zu führen.» Seinen grossen Durchbruch hatte MacLeod in seiner Rolle als sarkastischer Nachrichtenredakteur Murray Slaughter in der amerikanischen «Mary Tyler Moore Show» in den 70er Jahren.

Als Captain Merrill Stubing in «Love Boat» wurde er auch in Europa zum Star. In der romantischen Serie, die zwischen 1977 und 1986 lief, kamen Gaststars von Gene Kelly bis Janet Jackson an Bord eines Kreuzfahrtschiffs und verliebten sich ineinander. «Die Kritiker haben es gehasst», erinnerte sich MacLeod in einem Interview mit der «Los Angeles Times» 2013. «Sie nannten es geistloses Fernsehen.» Das konnte den Erfolg der Serie nicht beeinträchtigen, die über elf Staffeln gedreht wurde und später die Macher des deutschen «Traumschiffs» inspirierte.

Gavin MacLeod hatte Alkoholprobleme

Sein Privatleben unterschied sich deutlich von dem des immer strahlenden Kreuzfahrtschiffkapitäns, wie der Schauspieler in seinen Memoiren 2013 beschrieb. Er habe in den 60er und 70er Jahren Alkoholprobleme gehabt. Auch sei es ihm als junger Mann ohne Haare zu Beginn seiner Laufbahn schwer gefallen, Arbeit als Schauspieler zu finden. «Ich habe in der ganzen Stadt nach einem Agenten besucht, aber niemand war daran interessiert, einen jungen Mann mit Glatze zu vertreten», schrieb MacLeod. «Ich wusste, was ich tun musste. Ich musste mir ein Haarteil kaufen.» Ein Toupet habe tatsächlich das Blatt recht schnell gewendet. Im mittleren Alter habe er es dann nicht mehr gebraucht.

Filme mit Clint Eastwood und Steve McQueen

MacLeod spielte auch in mehreren Kinofilmen mit, darunter «Stosstrupp Gold» mit Clint Eastwood (1970), «Kanonenboot am Yangtse-Kiang» (1966) mit Steve McQueen oder «Das Schwert des Ali Baba» (1965). In seiner späteren Karriere hatte MacLeod Auftritte in Serien wie «Ein Hauch von Himmel» oder «King of Queens».

MacLeod hatte vier Kinder mit seiner ersten Frau, Joan Rootvik. Das Paar liess sich 1972 scheiden. Sein Alkoholproblem führte zu einer zweiten Scheidung von der Schauspielerin und Tänzerin Patti Steele. Nachdem MacLeod dem Alkohol abgeschworen hatte, heirateten er und Steele 1985 erneut.

