Luca & Christina Hänni fliegen in die Flitterwochen

Das frisch gebackene Ehepaar teilt erste Impressionen auf dem Weg in die gemeinsamen Ferien nach der Hochzeit. Es geht in der Business-Class an die Wärme.

Luca & Christina : So geniessen die Hännis ihren Start in die Flitterwochen

«Wow, ist dieses Essen lecker»: Luca Hänni ist vom Service im Flugzeug begeistert. Instagram/lucahaenni1

Darum gehts Luca und Christina Hänni sind seit dem 22. August verheiratet.

Das Paar feierte seine Hochzeit im Piemont, Italien, im familiären Kreis.

Jetzt sind die frisch Vermählten in die Flitterwochen geflogen, die zweieinhalb Wochen dauern sollen.

«Mrs. und Mr. Hänni», schrieben Luca (28) und Christina (33) zu ihren Hochzeitsbildern auf Instagram. Das Paar hatte sich am 22. August im Piemont, Italien, das Jawort gegeben und sich nun in die Flitterwochen verabschiedet. So teilen beide auf Instagram Storys aus der Emirates-Business-Class, wo sie es sich gutgehen lassen: Leckeres Essen, Entertainment (Christina hat den neuen Arielle-Film angeschaut) und sogar eine Fussmassage seitens Luca für seine Frau, inklusive.

Als erste Station geht es für die beiden nach Kapstadt, wie Luca gegenüber «Blick» verrät. Nach ein paar Tagen in der Hauptstadt Südafrikas, geht die Reise weiter auf die beliebte Honeymoon-Inseln Seychellen. Insgesamt zweieinhalb Wochen dürften die beiden unterwegs sein. «Verheiratet zu sein, fühlt sich mega an», so Luca zur Zeitung.

80 Gäste waren bei Luca und Christinas Hochzeit

Insgesamt 80 Gäste sollen zu der Hochzeit in Italien eingeladen gewesen sein und jeder von ihnen habe bis zur offiziellen Verkündung am Donnerstagabend dicht gehalten. In einem offiziellen Statement liess das Paar über Lucas Management verlauten: «Eine schönere und familiärere Hochzeit hätte es für uns nicht sein können. Wir haben mit unseren Liebsten jeden Moment genossen.» Am Vorabend der Hochzeit lud das Paar seine Gäste zu einer Pizzaparty ein. Das Ganze habe sich wie ein Kurzurlaub mit den Liebsten angefühlt.

Und die Romantik hallt weiterhin nach, so teilte das Promi-Paar neue schwarz-weiss Impressionen der Feierlichkeiten auf ihren Instagram-Profilen. Darauf zu sehen sind Luca und Christina, lachend, tanzend, sich küssend – «Ihr seid so wundervoll zusammen», schreibt dazu die deutsche Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (42).

Hänni gab vor dem Flug noch ein Konzert

Nur einen Tag bevor die beiden in die Liebesferien abgehoben sind, trat Luca zusammen mit dem Zurich Airport Orchestra am Flughafen für ein Konzert auf. Dabei präsentierte der 28-Jährige seine grössten Hits in einer neuen Orchesterdimension. Mit dem dreitägigen Jubiläumsfest feierte der Flughafen Zürich sein 75-jähriges Bestehen.

Hänni teilte Momente aus dem Konzert, wobei die Menge bei seinem ESC-Hit «She got me» lauthals mitsangen. Danach ging es direkt vom Konzert weiter zur Abflughalle. «Honeymoon kann losgehen», so Luca und Christina sichtlich happy.

