Luca Hänni plant die Hochzeit – Christina Luft hat «gar keine Ahnung»

«Ich glaube, alle Kinder haben so eine Hochzeitsmappe und spielen mal Braut, aber ich bin das genaue Gegenteil! Ich weiss, das ist unüblich. Aber er ist, was Hochzeit angeht, irgendwie mehr im Bilde als ich», sagt sie zu RTL.

Doch die Tänzerin hat ihrem Ehemann in spe die Verantwortung für Feierlichkeiten übertragen. «Ich denke mir: Schatzi, das, was dir gefällt, gefällt mir auch. Ich finde alles schön.»

Luca Hänni (27) und Christina Luft (32) stecken mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen.

Als Profitänzerin war sie bis am Samstag noch intensiv bei «Let’s Dance» involviert.

Den Lead habe die 32-Jährige ihrem Ehemann in spe überlassen. «Was die Hochzeit angeht, ist er irgendwie mehr im Bilde», sagt sie.

Nach der Verlobung von Luca Hänni (27) und Christina Luft (32) steht die Hochzeit der beiden an.

Vor zwei Jahren tanzten sich Christina Luft und Luca Hänni (27) bei «Let’s Dance» in eine romantische Liebesbeziehung. Im Januar gab das Paar schliesslich ihre Verlobung mit einem herzigen Schnappschuss aus den Bergen bekannt. Seither laufen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren – doch von denen bekommt die Profitänzerin offenbar nur wenig mit, wie sie nun im Interview mit RTL verraten hat. Demnach sei der Sänger «was die Hochzeit angeht, irgendwie mehr im Bilde», sagt die 32-Jährige: «Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe das tatsächlich mehr in Lucas Hände übertragen.»

Luft wisse, dass es «unüblich» sei, als Frau diese Vorbereitungen abzugeben, doch sie sei nun mal das komplette Gegenteil. Auch als Kind habe sie nie eine Hochzeitsmappe gefertigt oder Braut gespielt. Sie vertraut ihrem Ehemann in spe. «Ich denke mir: Schatzi, das, was dir gefällt, gefällt mir auch. Ich finde alles schön.» Nichtsdestotrotz muss Luca nicht alles alleine regeln. Die beiden haben nämlich zusätzlich eine Hochzeitsplanerin engagiert, die ihnen unter die Arme greift. «Jetzt warten wir auf die ersten Vorschläge und sind schon richtig gespannt drauf», offenbart Christina.

Wegen «Let’s Dance» kaum Zeit für Privates

Zudem wird wohl auch sie nun mehr Zeit für Privates haben, denn der «Let’s Dance»-Star und ihr Tanzpartner Mike Singer (22) sind in der letzten Show ausgeschieden. Dass sie davor keinen Kopf für anderes hatte, ist wenig verwunderlich. Von Sonntag bis Donnerstag wurde nämlich trainiert, freitags stand die Live-Show an, am Samstag entwickelte die 32-Jährige bereits neue Choreografien.