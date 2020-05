Aktualisiert 01.05.2020 12:50

«Let’s Dance»

Luca Hänni spielt absichtlich mit Liebesgerüchten

Der Sänger äussert sich zu den Spekulationen um eine Beziehung mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft und verrät, wie er sich nach der Trennung von Michèle fühlt.

von Alisa Fäh

Darum gehts Seit Wochen kursieren Liebesgerüchte um Luca Hänni und seine «Let’s Dance»-Tanzpartnerin Christina Luft.

Der Sänger dementiert die Spekulationen nun.

Er gibt allerdings zu, auf der Tanzfläche mit den Gerüchten gespielt zu haben.

Nach dem Discofox-Marathon letzte Woche bringen Luca Hänni (25) und seine «Let’s Dance»-Tanzpartnerin Christina Luft (30) in Show neun heute Abend viel Gefühl aufs Parkett: Wie der Musiker und die Profitänzerin in Hännis Instagram-Story verraten, werden die zwei zur emotionalen Ballade «This Is Me» aus «The Greatest Showman» tanzen.

Damit macht das Tanzpaar Fans glücklich: «Ich weiss, dass ihr euch das so oft für Luca gewünscht habt. Euer Wille ist unser Befehl», so Luft. Auf der Tanzfläche beweisen die zwei immer wieder, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt. Das sorgt auch abseits der RTL-Show für Spekulationen.

Luca ist nicht ready für Turteleien

Mitte März haben Luca Hänni und Michèle ihre Trennung verkündet, seither halten sich die Liebesgerüchte um ihn und Christina Luft hartnäckig – mit erotischen Choreografien haben sie diese in den letzten Wochen ordentlich befeuert.

Nun äussert sich Luca zu den Spekulationen. «Für eine neue Beziehung bin ich noch gar nicht bereit», gibt er gegenüber «Blick» zu. «Mit Christina verstehe ich mich super, wir haben viel Spass zusammen», meint Hänni. Turteleien gebe es aber nicht.

Hänni provoziert mit Stirnkuss

Die Liebesgerüchte würden jedes Jahr bei einem Tanzpaar entstehen, so der Sänger: «Wir passen halt gut ins Schema.» Er gesteht jedoch, auf dem Tanzparkett mit den Gerüchten gespielt zu haben, so küsste er Christina nach einer Rumba in Show sieben auf die Stirn. Der Berner gibt zu: «Das war vielleicht schon etwas provokativ.»

Das Verarbeiten vom Beziehungsaus mit Michèle brauche Zeit zum Nachdenken – die fehlt im momentan, denn Hänni will sich in Köln ganz auf seine «Let’s Dance»-Auftritte konzentrieren und das Training zehrt an seinen Kräften: «Die ersten Tage nach einer Show sind oft schrecklich», erzählt er Mitte April bei 20 Minuten. «Der ganze Körper schmerzt und man muss wieder einen völlig neuen Tanz lernen», so Hänni über seinen Proben-Alltag.

Bereits damals hat der Sänger die Liebesgerüchte um Christina Luft dementiert und dagegen betont: «Wir verstehen uns gut und kommen uns auf der Bühne zwangsweise nahe. Aber mehr läuft da nicht.»