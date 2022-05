Luca Hänni und Christina Luft geben Details zur Hochzeit bekannt

So auch am Samstag im Finale der diesjährigen «Let’s Dance»-Staffel. Jedoch wich das Paar dieser Frage geschickt aus.

Am Wochenende begab sich Luca Hänni nach Köln ins grosse «Lets’s Dance» -Studio – und somit zurück an den Ursprung seiner Liebe. Statt wie 2020 als Teilnehmer war der 27-Jährige diesmal allerdings als Zuschauer und Supporter seiner Liebsten, Christina Luft, mit dabei. Zurück in der Liebeshöhle nutzte auch Moderatorin Victoria Swarovski (28) die Chance und stellte die Frage, die die Fans des Musikers derweil wohl am meisten beschäftigt: «Wann heiratet ihr endlich?»

«Wir harmonieren einfach sehr gut!»

«Die Gästeliste müssen wir noch einmal überarbeiten. Wir wollten erst nach dem Finale vertieft mit der Planung beginnen, aber wir freuen uns mega», so der ehemalige DSDS-Gewinner. Abseits des Tanzparketts zeigte sich Christina in Plauderlaune: «Langsam wird das alles auch real. Vorher war das alles so entfernt. Man wusste, man ist verlobt, aber jetzt bilden sich so konkrete Details und dann versteht man erst, was das alles bedeutet und wie schön das Ganze ist», sagt Christina mit sichtlicher Vorfreude. Weiter fügt sie an: «Wir freuen uns über jede Kleinigkeit gerade.»