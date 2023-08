Luca Hänni und Christina Luft haben geheiratet

1 / 14 Es ist offiziell: Luca Hänni und Christina Luft sind Mann und Frau! Anelia Janeva Die beiden sind am 22. August vor den Traualtar getreten, wie es in einer Mitteilung ihres Managements heisst. Marc Bremer Ihren grossen Tag entschieden sie in Piemont, Italien zu feiern. Anelia Janeva

Darum gehts Luca Hänni und Christina Luft haben sich in Italien vermählt.

Das Promi-Paar feiert im familiären Rahmen im Piemont.

Die Hochzeit krönt die dreijährige Beziehung der beiden, die in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» ihren Anfang fand.

Sänger Luca Hänni (28) und seine Christina (33) sind endlich Mann und Frau. Das Promi-Power-Couple hat sich am 22. August in Piemont, Italien das Jawort gegeben. Die Feier fand in einem familiären Rahmen statt. Am Vorabend wurden die Gäste auf eine Pizza-Party eingeladen. Das Ganze habe sich angefühlt wie ein Kurzurlaub mit den Liebsten, liess Hänni über sein Management verlauten.

«Eine schönere und familiärere Hochzeit hätte es für uns nicht sein können. Wir haben mit unseren Liebsten jeden Moment genossen», sagen Luca Hänni und Christina zur Hochzeit. Weitere Details gab das frisch gebackene Brautpaar vorerst nicht bekannt. Die Fotos lassen aber erahnen, in welcher Grösse und Stil das Fest gefeiert wurde. Sie schienen alles im Chabi-Chic-Look gehalten zu haben. Lustige Hochzeitsspiele durften natürlich auf nicht fehlen.

Aus dem Post der beiden Turteltauben geht hervor, dass Christina den Namen ihres Gatten angenommen hat. «Mrs. & Mr. Hänni» schreiben beide auf Instagram zu ihren Hochzeitsfotos. Ein Bild in der Fotostrecke zeigt zudem einen vor Rührung weinenden Luca. Zahlreiche Prominente gratulieren den frisch Vermählten, darunter Moderatorin Rebecca Mir (31), Kristallerbin Victoria Swarovski (30), Sängerin LaFee (32) und Musiker Mike Singer (23).

Ausgelassener Junggesellenabschied für Hänni

In den Tagen vor der Hochzeit hiess es aber schon seitens Christina, dass Luca bei der Planung den Ton angegeben hat. «Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe es tatsächlich mehr in Lucas Hände übertragen», verriet Luft in einem früheren Interview.

Erst vor ein paar Tagen veröffentlichte der Sänger Fotos von seinem Junggesellenabschied auf Instagram . Mit seinem Vater Andreas Hänni, Bruder Cyril Schmid, d em Moderator Sven Epiney (51) und dessen Partner Michael Graber (30) ging es nach Mailand, wie auf einem Schnappschuss, der den grossen Dom im Hintergrund zeigt, zu erkennen ist.

Weiter lassen die Bilder vermuten, dass die Männer-Truppe in einem Haus mit Garten – inklusive grossem Aufstellpool – untergebracht war. Für das leibliche Wohl sorgten sie gleich selbst und versuchten sich als Pizzaiolos. Während Hänni fürs Teigausrollen zuständig war, belegten die anderen ihre Pizzen.

Luca und Christina: Grosse Liebe füreinander

Das Paar hatte sich im Frühjahr 2020 in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» kennen und lieben gelernt. Gemeinsam ertanzten sie sich den dritten Platz und – viel wichtiger – das Herz des jeweils anderen. Ihre Liebe füreinander zelebrieren sie gerne und regelmässig in den sozialen Netzwerken. «Es war nicht immer leicht mit mir, bis du meinen kleinen Schutz zum Schmelzen gebracht hast und ich bin dir unheimlich dankbar, dass du mir deine Liebe schenkst und ich würde durch jedes Feuer für dich gehen», richtet Luft liebevolle Worte an ihren Partner. All den Menschen, die nicht an die Liebe glaubten, könne sie versichern: «Es kann passieren, dass irgendwann der weisse Prinz in euer Leben tritt, euch von den Socken haut und ihr euer gemeinsames Schloss baut.»

Bereits zu Beginn ihrer Beziehung richtete Hänni liebevolle Worte an Christina: «Es ist unglaublich, wenn ich daran zurückdenke, dass wir uns vor zwei Jahren zu dieser Zeit nicht kannten. Du bist in mein Leben getreten und hast mich wieder an die Liebe glauben lassen zu einer Zeit, in der ich nicht mal wusste, was das bedeutet.» Im Januar 2021 hielt er schliesslich um die Hand seiner Liebsten an.