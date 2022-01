Luca Hänni und Christina Luft haben sich verlobt.

Die beiden sind zurzeit in den Liebesferien in Zermatt

Sie bauen sich ein Heim

Dass es das Paar wirklich ernst meinen, ist spätestens seit Dezember klar: Auf Instagram verkündete Christian nämlich stolz, dass sie und Luca nun tatsächlich Hausbesitzer sind. Beide hätten sich für ein Haus in der Umgebung von Bern entschieden. Doch bis zum Einzug würde es noch bestimmt ein Jahr dauern, so Christina.

Hänni und Luft zelebrieren die Liebe

Das Paar hatte sich im Frühjahr 2020 in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» kennen und lieben gelernt. Gemeinsam ertanzten sie sich den dritten Platz und – viel wichtiger – das Herz des jeweils anderen. Ihre Liebe füreinander zelebrieren sie gerne und regelmässig in den sozialen Netzwerken.

«Es war nicht immer leicht mit mir, bis du meinen kleinen Schutz zum Schmelzen gebracht hast und ich bin dir unheimlich dankbar, dass du mir deine Liebe schenkst und ich würde durch jedes Feuer für dich gehen», richtet Luft liebevolle Worte an ihren Partner. All den Menschen, die nicht an die Liebe glaubten, könne sie versichern: «Es kann passieren, dass irgendwann der weisse Prinz in euer Leben tritt, euch von den Socken haut und ihr euer gemeinsames Schloss baut.»

Bereits zu Beginn ihrer Beziehung richtete Hänni liebevolle Worte an Christina: «Es ist unglaublich, wenn ich daran zurückdenke, dass wir uns vor zwei Jahren zu dieser Zeit nicht kannten. Du bist in mein Leben getreten und hast mich wieder an die Liebe glauben lassen zu einer Zeit, in der ich nicht mal wusste, was das bedeutet.»