Luca Hänni und Christina Luft starten als Moderations-Duo durch

Nun stellen sich die Profitänzerin und der 28-Jährige einer neuen Herausforderung und versuchen sich als Moderationsduo von «Das Zelt». Gleichzeitig wollen sie aber auch mit Tanz- und Gesangseinlagen punkten.

Die 32-Jährige wird ab Juni 2023 ihre Rolle wahrnehmen. Ihr Verlobter begleitet die jungen Talente von «Young Artists – Best of Switzerland» bereits ab der Premiere in Zürich am 2. April 2023.

Luca Hänni und Christina Luft tanzten sich 2020 gemeinsam ins «Let’s Dance»-Finale und machten wenig später ihre Liebe öffentlich. Mittlerweile sind sie verlobt und kurz vor Weihnachten zusammengezogen. Dafür hat die 32-Jährige ihr Leben in Deutschland hinter sich gelassen und ist zu ihrem Liebsten ins Bernbiet gezogen. Die beiden funktionieren sowohl privat als auch beruflich als Team. Nun wagen die gemeinsam den nächsten Karriereschritt und übernehmen als Duo ihren ersten grossen Moderationsjob!

Für das Schweizer Tourneetheater «Das Zelt» führen sie in Zukunft während der Show «Young Artists – Best of Switzerland» durch das Programm. Dabei treten sie in die Fussstapfen der Entertainerin Christa Rigozzi (39). «Kaum jemand führt so tadellos wie sie durch Sendungen und Shows. Es ist uns eine Ehre, dass wir von ihr übernehmen dürfen», sagt der 28-jährige Musiker zu 20 Minuten. Von Bammel oder Druck sei nichts zu spüren. «Was wir hier bekommen, ist eine riesengrosse Showbühne. Da wir es lieben, für Unterhaltung zu sorgen, ist das hier eine grosse Freude.»

Weiter verspricht er etwas komplett Neues: «Wir werden nicht nur moderieren, sondern aus dem Vollen schöpfen. Es wird musikalische Begleitungen geben, Tanzeinlagen und wir wagen uns erstmals an die Luftakrobatik.» Die Freude ist auch bei der Profitänzerin gross: «Das ist das erste Mal überhaupt, dass ich hier in der Schweiz etwas mache. Ich freue mich sehr darauf und bin sicher, dass das der erste Schritt in eine gute Zukunft ist – auch mit gemeinsamen Engagements.»

Luca Hänni und Christina Luft funktionieren beruflich und privat gleich gut

Ob privat oder beruflich, im Hause Hänni-Luft gehe es stets harmonisch zu und her. So seien Streitereien während der Vorbereitungen laut Christina kein Thema. Doch Luca widerspricht mit einem Augenzwinkern: «Ausser beim Tanzen, da gibts für mich die harte Schule – samt Peitsche, bis ichs im Griff habe.»

Dass sie ihr gemeinsames Moderations-Debüt in diesem Setting geben, kommt nicht von ungefähr. «Wir haben beide früh mit unseren Karrieren gestartet. Dass junge Talente nun eine Plattform erhalten, um sich zu entwickeln und gesehen zu werden, ist eine Freude. Deshalb unterstützen wir das gerne.» Seine Verlobte ergänzt: «Wir versuchen, Vorbilder zu sein und zu zeigen, was möglich ist, wenn man sich reinhängt, keine Angst hat, Herausforderungen anzunehmen, und bereit ist, alles zu geben.»

Zwischen Stalkingdrama und Hochzeitsvorbereitungen

Das Leben im Rampenlicht bringt allerdings auch Schattenseiten mit sich, wie das Paar jüngst öffentlich mit seinen Fans teilte. In einem Statement auf Instagram wehren sich Luca Hänni und Christina Luft gegen ihre Stalkerin Z. Diese verfolgt den Sänger schon seit mehreren Jahren und mittlerweile auch die Tänzerin. Doch die beiden versuchen, weiterhin das Schöne in ihren öffentlichen Berufen zu sehen: «Wir haben eine unglaubliche Fanbase und schätzen dies unendlich. Wir machen weiterhin gerne Fotos mit ihnen, tauschen uns aus und nehmen sie in den Arm.» Den aktuellen Fall weiter kommentieren möchten sie allerdings nicht, dies läge gerade bei den Behörden.

Ein weiteres Thema, zu dem sie sich derzeit bedeckt halten, ist die bevorstehende Hochzeit: «Das ist ein grosses Geheimnis und das bleibt es auch. Wir wollen das noch für uns behalten und es geniessen. Wenn es dann aber durch ist, werden wir bestimmt einige Details teilen», meint Christina.

