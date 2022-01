Luca Hänni und Christina Luft haben sich mit dem Coronavirus angesteckt

Erst noch schwebten Luca Hänni (27) und Christina Luft (31) auf Wolke sieben, jetzt stecken sie Zuhause in Isolation fest: Kurz nach ihrer Verlobung in Zermatt Mitte Januar haben sich der Sänger und die Tänzerin nun mit dem Coronavirus angesteckt, wie das Paar am Montag auf Instagram mitteilte. «Uns hat es erwischt», sagt Luca müde in die Kamera. Christina fügt an: «Unsere PCR-Tests haben bestätigt, was wir schon vermutet haben – wir haben uns mit dem Coronavirus infiziert.»