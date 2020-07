Nach Tanz-Show hats gefunkt

Luca Hänni und «Let’s Dance»-Tanzpartnerin sind ein Paar

Der Schweizer Sänger Luca Hänni und seine Tanzpartnerin aus «Let’s Dance» sind ein Paar. Das haben die beiden nun offiziell bestätigt, nachdem bereits im März Gerüchte kursierten.

«Nach unserer Zeit bei ‹Let's Dance› hat es sehr schnell gefunkt», so das Paar gegenüber der «Blick» -Zeitung. Erst als der Druck der Tanz-Show langsam abgefallen sei, hatten sie die Chance, sich abseits vom Tanzparkett nochmal in Ruhe kennenzulernen. Die 30-jährige Deutsche ist bei der «RTL»-Show als Tänzerin engagiert.

Paar ist erleichtert, dass ihre Beziehung nun «offiziell» ist

«Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass ich jetzt allen davon erzählen kann», sagt der 25-jährige Hänni. «Endlich können wir uns ohne Bedenken in der Öffentlichkeit zeigen. Wir haben schon viele Ausflugspläne.» Das Paar pendle zwischen Hännis Wohnsitz in Bern und Lufts Wohnsitz in Köln.