Luca Hänni und Steffi Buchli sollen möglichst viele Promis an ihrer Stimme und Performance erraten.

Am 13. November startet die erste Staffel von «The Masked Singer Switzerland». Das dreiköpfige Rateteam besteht aus zwei bekannten Gesichtern – Luca Hänni und Steffi Buchli. Die beide haben einen festen Platz und begrüssen jede Woche einen anderen zusätzlichen prominenten Rategast.

Das Konzept der neuen Show sieht so aus: Immer Freitags performen in der TV-Sendung Prominente in Ganzkörperkostümen. Das Rateteam und die Zuschauer versuchen im Verlauf der Sendung herauszufinden, wer sich unter den Masken versteckt. Moderiert wird die Sendung von Alexandra Maurer.