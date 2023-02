Luca Hänni verrät Details zur Hochzeit mit Christina Luft

1 / 10 Romantische Worte auf Instagram: Luca Hänni (28) nennt Christina Luft (32) die Liebe seines Lebens. Instagram/lucahaenni1 Die beiden stecken mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen. Instagram/lucahaenni1 Im Interview mit RTL verrät der Berner erste Infos zum Hochzeitstanz, der Grösse der Gästeliste und worauf er sich am wichtigsten Tag seines Lebens am meisten freut. RTL

Darum gehts Luca Hänni (28) und Christina Luft (32) werden heiraten.

Der Berner verrät erste Details der Feier.

So wollen die beiden im kleinen Rahmen vor den Altar treten und auch beim Hochzeitstanz nicht über die Stränge schlagen.

Erst kürzlich heizten Luca Hänni und Christina Luft mit einem verdächtigen Instagrampost die Gerüchteküche an. Haben die beiden bereits standesamtlich geheiratet? Das Foto, das die beiden Arm in Arm zeigt, stamme aber von ihrem Kalendershooting, wie ein Fan in den Kommentaren auflöste.

Zu Details ihrer Hochzeit hielten sich der Sänger und die Tänzerin immer sehr bedeckt. Bis jetzt: In einem Interview mit RTL verrät Luca zum ersten Mal Genaueres zum grossen Tag. Obwohl sich die beiden bei «Let’s Dance» vor drei Jahren kennen und lieben gelernt haben, planen sie keine aufwendige Choreografie für ihren Hochzeitstanz. «Wir werden etwas Ruhiges machen. Einfach ein bisschen rumschmusen», so der Berner. Das Wichtigste sei für Hänni, dass die Feier «einen gemütlichen Touch hat» und gutes Essen und ein guter Wein gereicht werde. Auch die Gästeliste soll eher klein gehalten werden. So meint der 28-Jährige gegenüber RTL, dass er nicht mit 400 Leuten feiern wolle.

Bist du Fan einer grossen Hochzeit? Ja klar, wenn schon, denn schon. Wenn mein Partner/meine Partnerin sich das wünscht, dann ja. Nein, ich mag es bescheiden. Ich möchte nicht heiraten.

Worauf freut sich Luca an der Hochzeit am meisten?

Der DSDS-Sieger weiss natürlich nicht, in welchem Kleid die «Liebe meines Lebens» – wie er die 32-Jährige in seiner Instagramstory nennt – vor den Altar treten wird. Er hofft aber, dass es ein wenig mehr Stoff haben werde, als die heissen Outfits, mit denen sie momentan in der 16. Staffel von «Let’s Dance» auftritt. Das gefalle ihm zwar auch, es sei aber «ein wenig komisch, in so einem zu heiraten», meint er lachend.

Luca kann vor allem eine Sache kaum abwarten: «Es wird sicher ein emotionaler Moment, wenn sie auf mich zukommt. Ich freue mich am meisten darauf, dass ich dann sagen kann: ‹Das ist meine Frau.› Ich finde das so einen schönen Gedanken und das ist einfach noch mal ein anderes Versprechen.» Wann genau es so weit sein wird, ist nach wie vor geheim. «Wenn wir geheiratet haben, werden wir es euch natürlich sagen», verspricht Hänni.

Das Paar hat auch abseits der Hochzeit Grosses vor. Die beiden sind mittendrin, ein Haus zu bauen. Die Fenster seien bereits montiert, wie Luca auf Instagram mitteilt. Auch beruflich machen sie als Moderations-Duo gemeinsame Sache. Für das Schweizer Tourneetheater «Das Zelt» führen sie in Zukunft während der Show «Young Artists – Best of Switzerland» durch das Programm. Das Leben im Rampenlicht bringt allerdings auch Schattenseiten mit sich, wie sie jüngst öffentlich mit ihren Fans teilten. In einem Statement auf Instagram wehren sich Luca Hänni und Christina Luft gegen ihre Stalkerin Z. Diese verfolgt den Sänger schon seit mehreren Jahren und mittlerweile auch die Tänzerin.