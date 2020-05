RTL-Tanzshow

Luca Hänni wird Dritter bei «Let’s Dance»

Am Freitag ging die RTL-Tanzshow «Lets Dance» zu Ende. Luca Hänni wurde auf den dritten Platz gewählt.

Rund drei Monate lang tanzten sich die prominenten Kandidaten von «Let’s Dance» von Runde zu Runde. Am Freitagabend fand das heiss ersehnte Finale der RTL-Tanzshow statt. Mit am Start auch der Schweizer Sänger Luca Hänni. Seine Gegner im Finale waren der «Ninja Warrior Germany»-Champion Moritz Hans (24) und die Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli (22). Um 00:08 Uhr war klar: Lili Paul-Roncalli gewinnt die diesjährige Staffel «Let’s Dance». Luca Hänni landete auf dem dritten Platz.

Luca Hänni und seine Tanzpartnerin Christina Luft legten los mit einer Salsa zu Y Le Dije No. Eng umschlungen schwebten sie über das Tanzparkett im RTL-Studio in Köln. Der 25-Jährige war mit dem ersten Tanz zufrieden. Allerdings lief nicht alles nach Plan. Ein kleiner Fehler bei einer Pirouette kostete die Bestnoten. 27 Punkte standen am Ende auf der Anzeigetafel. Seine Tanz-Gegner Lili Paul-Roncalli und Moritz Hans wurden von der Jury mit 30 Punkten belohnt.