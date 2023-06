Luca Hänni von dreistem Raubvogel bestohlen

Hier greift sich der Raubvogel das, was er begehrt.

Ende Mai sind Luca Hänni (28) und Christina Luft (33) in ihr neues Haus im Berner Oberland eingezogen . Erst vor drei Tagen teilte Hänni ein Foto vom Esszimmer und dazu die Caption «Das erste Mal gekocht im neuen Haus – ich bin hin und weg». Weniger verzückt war er über die ersten Grillerfahrungen auf der neuen Terrasse. Grund: Ein diebischer Raubvogel hat sich die bereitgelegten Burger direkt von der Outdoor-Küche geschnappt.

Den kuriosen Moment hat das Paar mit einer auf dem Balkon installierten Kamera festgehalten und auf Instagram geteilt. In dem Video hört man Hänni fluchen wie einen Rohrspatz: «Ach du Sch****e, ein Vogel hat unseren Burger gegessen!» Im nächsten Moment kann sich der Sänger das Lachen nicht mehr verkneifen. Seiner herbeieilenden Christina entweicht lediglich ein «Oh nein!» – da war die Vorfreude auf den Burger wohl gross.

Die Fans des verlobten Promipärlis amüsieren sich unterdessen in den Kommentaren: «Lükkel, i ha der gseid, zrügg im Bärner Oberland isch irgendwie chlii wie ir Wildnis! Welcome Back!», schreibt ein User. ESC-Sänger Remo Forrer (21) und Steffi Buchli (44) kommentieren das Video lediglich mit ein paar Totlach-Emojis.

Luca und Christina warteten eineinhalb Jahre auf Einzug

Nach eineinhalb Jahren Bauphase freute sich das Paar , das sich im Frühjahr 2020 in der RTL-Tanzshow «Let’s Dance» kennen und lieben lernte, auf seinen Einzug ins neue Haus. «Der Moment der Schlüsselübergabe war etwas ganz Besonderes!», teilte das Paar über Instagram mit. Seither geben die beiden in ihren Storys immer mal Einblicke ins Heim und zu ihrem Einzug.

Fotos auf Instagram zeigen, dass sie auf braungrauen Holzboden im Wohnbereich gesetzt und sich für eine offene Küche mit Kochinsel – ganz in Schwarz – entschieden haben. Bei den Geräten scheinen sie nicht gespart zu haben. So sind neben einem Backofen auch ein Steamer und eine in der Insel eingelassene Wokplatte zu sehen. Die Räume scheinen durch besonders hohe Decken zu bestechen, grosse Glasfronten bieten einen wundervollen Blick auf die Berge und die Region – die man übrigens auch vom Pool auf der Terrasse aus gut betrachten kann.