Luca und Christina Hänni werden für ihr Zuhause kritisiert

Wie es sich für ein Promi-Paar ziemt, fehlt es dem mehrstöckigen Traumhaus an so gut wie nichts: Helle Zimmer mit riesigen Fensterfronten, ein grosszügiger Wohn- und Essbereich, eine offene, moderne Küche, ein Cheminée für lauschige Winterabende, eine riesige Terrasse samt Pool und ein Musikstudio für Luca sind nur einige der Vorzüge ihrer vier Wände. Ach ja, freie Sicht auf die Berner Alpen geniessen Christina und ihr Luca natürlich auch.

«Ist euch bewusst, wie privilegiert ihr seid?»

Der vermeintlich private Einblick erntet bei den Hänni-Fans zahlreichen Zuspruch. Viele sind vom neuen Heim des Musikers und der Tänzerin hellauf begeistert und freuen sich mit den beiden. Doch es gibt auch einige, die sich am Home-Video stören. Mit Kommentaren wie «ich finde, man muss nicht immer protzen mit dem, was man hat», «die Deko ist bestimmt vom Möbelhaus zur Verfügung gestellt» oder «alles wurde euch in den A**** geschoben von Sponsoren. Ist euch bewusst, wie privilegiert ihr seid?» machen sie ihrem Unmut über den offensichtlich in Kooperation mit erwähntem Möbelshop entstandenen Clip Luft. Bereits zuvor hatten sie Badezimmer-Ausstatter und grosse Marken von Elektrogeräten in Beiträgen markiert und beworben.