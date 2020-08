Erste gemeinsame Ferien Luca und Christina schätzelen an einem geheimen Ort

Sänger Luca Hänni ist mit seiner neuen Freundin Christina ans Meer geflogen und zelebriert auf Insta sein Liebesglück. Ihre Fans rätseln, wo das Paar steckt.

Es sind die ersten gemeinsamen Ferien, die die zwei offiziell als Paar verbringen. Erst Anfang Juli brachten sie auf den Tisch, was Wochen zuvor schon längst gemunkelt wurde. «Ja, wir sind zusammen», sagten der Berner Sänger und die deutsche Tänzerin.

Viel Nachholbedarf

Jetzt erholen sie sich vom Trubel der letzten Monate. Mit Bädelen, Sünnelen und Schätzelen. Es scheint ganz so, als müssten sie nachholen, was bis vor kurzem noch nicht möglich war, und der ganzen Welt zeigen, wie happy sie miteinander sind.

«Ist das in Thailand?»

Unter den Posts sammeln sich inzwischen so einige Spekulationen und Vorschläge: «Ist das in Thailand?», will eine Followerin etwa wissen. Eine weitere: «Malediven?» Eine dritte schreibt: «Sieht aus wie Bulgarien.» Ebenfalls genannt werden Orte wie Kroatien, Griechenland, Lefkada, Kreta, Sardinien, Ischia oder Elba. Der strahlend blaue Himmel und das türkisfarbene Meer könnten jedenfalls zu ziemlich jeden dieser Destinationen passen.