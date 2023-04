Das grosse Promi-Schaulaufen an der «Das Zelt»-Gala 2023

Es ist ihr erster Auftritt als Herr und Frau Bahrampoori. Vor rund zwei Wochen haben sich der Moderator Salar und die Ärztin Barbara das Jawort gegeben. «Das aufregende Erlebnis langsam gelegt. Wir hatten einen wunderschönen Tag», meint der 44-Jährige. Zu seinem Promi-Status sagt er: «Es gab Situationen, in denen Barbara in einem Restaurant angerufen hat, um einen Tisch zu reservieren und die ausgebucht waren. Wenn ich aber angerufen habe, wurde ein Tisch für uns bereitgemacht.»

Eben noch war Remo Forrer (21) für einen Auftritt in Amsterdam und ist dann in Zürich direkt zum Gala-Event gereist. Sein Promistatus hat sich seit der Bekanntgabe seiner Teilnahme beim ESC offenbar massiv erhöht. «Im Ausgang brauche er kein Geld - ich komme ja im Moment nicht viel dazu, aber wenn, dann wird alles spendiert. Meine Kumpels gurkt es manchmal etwas an, weil man mit mir einfach nicht vorwärtskommt, da ich ständig angesprochen werde.»

Sara Leutenegger war an dem Abend in Begleitung von Steven Epprecht unterwegs. Ehemann Lorenzo ist mit den Kindern Lio (2) und dem im Januar zur Welt gekommenen Pablo daheim geblieben. Im Moment spielt sich natürlich vieles Zuhause ab, doch als die 28-Jährige noch oft im Ausgang war, durfte sie vor den Clubs schon mal Schlange skippen, wie sie verrät. Steven dagegen hat schon Mahlzeiten im Restaurant aufs Haus genossen. «Das war mir im ersten Moment gar nicht recht», so der 32-Jährige.

Während eines Monats bietet «Das Zelt» auf dem Kasernenareal in Zürich ein vollgepacktes Programm mit Highlights aus Comedy, Concert und Circus . An der exklusiven Gala am Sonntagabend verschmilzt alles zu einer spektakulären Show, die sich die nationale Prominenz natürlich nicht entgehen lässt. Ob aus Politik, Unterhaltung oder Sport, dicht an dicht schreiten die Stars über den roten Teppich.