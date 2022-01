Lucas Cordalis hat Corona und verpasst Dschungelcamp-Start

Der 54-Jährige, der eigentlich in die Fussstapfen seines Vaters Costa Cordalis treten wollte, hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich derzeit in Selbstisolation.

Am Freitag ziehen die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner dann in den Dschungel und kämpfen um die begehrte Krone.

Da waren es nur noch el f: Zum Start der 15. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» wird Lucas Cordalis nicht ins Dschungelcamp einziehen. Der Grund: Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Sender RTL am Dienstag bekannt gab, fiel das PCR-Testergebnis kurz nach der Einreise nach Südafrika positiv aus. Derzeit gehe es dem 54-Jährigen gut, er habe keinerlei Symptome. Dies bestätigte Lucas auch selbst in einer kürzlich veröffentlichen Instagram-Story.

«Hier werden alle Kandidatinnen und Kandidaten immer wieder getestet und mein letzter PCR-Test war einfach positiv. Ich fühl mich richtig stark und habe keine Symptome», so der Musiker sichtlich enttäuscht. Seit dem positiven Testergebnis befindet sich der Ehemann von Daniela Katzenberger (35) in Selbstisolation und wird engmaschig medizinisch betreut. «Die Regeln in Südafrika sind bei einem positiven Test, dass man zehn Tage in Selbstisolation muss», so Lucas weiter. Und fügt an: «Ich würd gerne sagen: ‹Ich bin ein Star – Holt mich hier rein›, aber die Regeln sind eben die Regeln.» Ob er zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Camp einziehen wird, steht noch nicht fest.