Dschungelcamp 2022 – Lucas Cordalis wird nicht ins Dschungelcamp einziehen

Gleich in Folge zwei ging es für Anouschka Renzi zur Dschungelprüfung. Dank der Zuschauerinnen und Zuschauer, die sie hineinwählten, musste sie im «Aquälium» in einem Käfig in einem Wassertank elf Sterne holen. Bevor es losgeht, gabs von Dr. Bob noch eine Sicherheitseinführung.