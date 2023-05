Lucas Hernández turtelt mit Cristina Buccino in Ibiza

Während Bayern München in Deutschland um die letzte Titelmöglichkeit kämpfte, verbrachte Star-Verteidiger Lucas Hernández das Wochenende mit dem italienischen Model Cristina Buccino in Ibiza.

1 / 6 Bayern München verteidigte am Samstag die Ein-Punkte-Führung in der Tabelle der Bundesliga. Auswärts gegen Werder Bremen gab es für Yann Sommer und Co einen 2:1-Sieg. IMAGO/Kirchner-Media Zeitgleich während des Spiels verbrachte Bayerns Star-Verteidiger Lucas Hernández den Samstagabend auf der spanischen Ferieninsel Ibiza. IMAGO/ANP Zusammen mit dem italienischen Model Cristina Buccino turtelte er im Beachclub Jondal und trank Sangria. Instagram

Darum gehts Bayern München konnte am Samstag im Titelkampf einen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen einfahren.

Zeitgleich befand sich ein Star des Teams in Ibiza.

Lucas Hernández und das italienische Model Cristina Buccino turtelten im Edel-Beachclub.

18.30 Uhr, Samstagabend – der Schiedsrichter in Bremen pfeift das Abendspiel der Bundesliga an. Für den FC Bayern München und Goalie Yann Sommer geht es am viertletzten Spieltag um die Meisterschaft. Darum, eine Saison zu retten, die nach dem Aus in der Champions League, im Pokal und vielen Unruhen rund um das Team sowie in der Führungsetage droht, im Chaos zu enden.

Ein Bayern-Star ist zum Zeitpunkt des Anpfiffs aber weit weg vom Geschehen in Bremen: Lucas Hernández. Der 27-jährige Franzose befindet sich im Edel-Beachclub und Promi-Hotspot Jondal in Ibiza. Für das Spiel scheint er sich wenig zu interessieren. Zusammen mit dem italienischen Model Cristina Buccino und weiteren Personen geniesst er die spanische Sonne und trinkt Sangria. Es wird gelacht, geturtelt und geküsst. Exklusive Fotos, die 20 Minuten vorliegen, aber aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden können, bestätigen dies. Erst vor wenigen Wochen wurde die Affäre zwischen Hernández und Buccino von seiner Ehefrau Amelia Lorente auf Instagram publik gemacht.

Hernández arbeitet am Comeback

Der Star-Innenverteidiger arbeitet aktuell an seinem Comeback auf dem Rasen. Nach einem Kreuzbandriss an der Weltmeisterschaft fiel Hernández monatelang aus, trainiert seit rund einem Monat wieder mit Ball im Bayern-Zentrum an der Säbener Strasse. Doch wurde der Liebestrip nach Ibiza von Bayern München bewilligt? Auf Anfrage von 20 Minuten heisst es beim deutschen Rekordmeister, Lucas Hernández habe in Absprache mit dem Trainerteam nach dem Training am Samstag bis Montag freie Zeit zur Verfügung gehabt.

Ob ein solcher Ausflug trotz Verletzung in der entscheidenden Phase der Meisterschaft bei den Anhängern gut ankommt, ist allerdings fraglich. Bereits ein Ausflug von Hernández-Teamkollege Serge Gnabry wurde in der laufenden Saison stark kritisiert – sowohl von extern, wie auch von den Bayern-Bossen selbst. Der Offensivspieler flog an einem freien Tag zu einer Modeschau nach Paris.

Wird Bayern München deutscher Meister? Ja, sie schaffen es. Nein, Borussia Dortmund holt sich den Titel. Ist mir egal.