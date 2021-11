Vernayaz VS – Luchs gewildert – Kanton Wallis reicht Strafanzeige ein

Der Luchs in der Schweiz

Vor über Hundert Jahren wurde der Luchs in der Schweiz ausgerottet. In den 70er-Jahren wurden die Tiere wieder eingeführt. Bis heute entwickelten sich laut WWF drei Luchs-Populationen mit rund 130 Tieren in den Nordwestalpen, in der Nordostschweiz und im Jura. Bedrängt werden sie von Siedlungen, Verkehrswegen und der Nutztierhaltung. Obwohl der Luchs geschützt ist, wird er illegal bejagt.