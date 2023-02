Tierpark Goldau: Luchs aus der Schweiz soll in Deutschland für Nachwuchs sorgen 

Austausch von Tieren zwischen Tierparks

Im Rahmen dieses Programms wurde das Luchsweibchen Desari Anfang Februar nach fast drei Jahren vom Tierpark Goldau in den Tiergarten Nürnberg umgesiedelt. Grund: In Nürnberg gibt es ein junges Luchsmännchen, das perfekt zu Desari passt, und man hofft, dass sich die beiden erfolgreich verpaaren. Im Gegenzug kam die junge Sansa nach Goldau, ein vierjähriges Luchsweibchen.

«Obwohl es in Goldau einen weiteren männlichen Luchs namens Lucki gibt, ist eine Verpaarung zwischen ihm und Sansa nicht geplant, weil Lucki zu alt dazu ist», so Wehrle. Nach ihrer Ankunft durfte Sansa direkt in die Luchsanlage im Park einziehen, hatte gleich die Plattform hoch oben in den Bäumen erklommen und neugierig die neue Umgebung begutachtet. Nach ein paar Tagen konnten Sansa und Lucki erfolgreich in ihrer Anlage zusammengeführt werden.