Lucid Air Grand Touring: Tesla-Konkurrent aus dem Silicon Valley im Test

Bei jedem Stopp werden wir mit Fragen gelöchert. Wie fährt er sich, ist die Reichweite tatsächlich so hoch, dürfen wir Fotos machen? Erstaunlicherweise müssen wir aber kaum darüber Auskunft geben, was das überhaupt für ein Auto ist – in Kalifornien, wo wir unterwegs sind, kennt man den Lucid Air offenbar bereits schon gut. Die beeindruckende Elektrolimousine stammt ja schliesslich auch aus dem Silicon Valley bei San Francisco.

Dort startet auch unser Roadtrip, zunächst nach Norden via Fort Bragg und Eureka bis nach Grand Pass in Oregon und wieder zurück nach San Francisco. 1370 Kilometer mit kurvigen Landstrassen und langen Freeways, auf denen der Lucid Air beweisen soll, dass er mehr kann als nur gut aussehen. Zum Test steht die Version Grand Touring zur Verfügung, die mit 602 kW/819 PS Leistung, Allradantrieb, einem 0-auf-100-Wert von drei Sekunden und einem Riesen-Akku (112 kWh) für 783 Kilometer WLTP-Normreichweite die Konkurrenz schockt. Dank einer 925-Volt-Architektur kann mit bis zu 300 kW geladen werden – in 15 Minuten wird so der Strom für weitere 400 Kilometer in die Batterie gesaugt.

Hightech bis unter die Hutkrempe

Mit ihrem elegant-futuristischen Design sticht die Elektrolimousine aus der Masse heraus. Lucid

Es geht noch spektakulärer: Das Topmodell namens Dream Edition hat 817 kW/1111 PS, beschleunigt in 2,7 Sekunden auf Tempo 100 und kommt mit einer Akkuladung bis 883 Kilometer weit. Doch das kostet: Schon das Einstiegsmodell Pure ist ab 125'000 Franken kein Schnäppchen, der gefahrene Grand Touring kostet ab 175'000 Franken, für den Dream Edition werden mindestens 210'000 Franken fällig. Doch dafür wird einem etwas geboten, auch abgesehen von den technischen Daten: Der Air ist hochwertig ausgestattet und wirkt tadellos verarbeitet, überrascht mit einzigartigen Features und ist bis unter die Hutkrempe mit Hightech vollgepackt, beispielsweise mit 14 Kameras, fünf Radarsensoren und Lidar-Technik.

Neben dem enorm breiten und geräumigen Kofferraum bietet der Amerikaner noch einen riesigen «Frunk» unter der Fronthaube. Die Windschutzscheibe erstreckt sich bis hinter die Vordersitze und ermöglicht so eine beispiellose Rundumsicht. Und auch die Bedienung des Cockpits ist einzigartig: Hinter dem Volant erstreckt sich eine Konsole aus drei Displays für alle Fahrinformationen und die wichtigsten Einstellungen während der Fahrt, dazu kommt ein grosser Touchscreen im Hochformat unten in der Mittelkonsole für das Infotainmentsystem. Inhalte vom rechten Querbildschirm in der oberen Konsole können einfach auf den vertikalen Screen «gezogen» werden und umgekehrt. Das braucht eine kurze Eingewöhnungszeit, funktioniert dann aber sehr gut.

Extrem aerodynamisch: Der Air hat den tiefsten Luftwiderstandsbeiwert aller Serienautos. Das senkt den Verbrauch und erhöht die Reichweite. Lucid Die Kofferraumklappe geht weit über die Heckleuchten hinaus und ermöglicht einen enorm breiten Zugang zum Gepäckabteil. Lucid Ein Blickfang ist die riesige, gewölbte Windschutzscheibe, die sich bis hinter die Vordersitze erstreckt. Lucid

Auf der Strasse gibt sich der Air ebenfalls keine Blösse. Auf den wunderbar kurvigen Strassen durch die endlos erscheinenden Red-Wood-Wälder in Nordkalifornien schlängelt sich der fast fünf Meter lange Air präzis und souverän durch die Bögen und rollt komfortabel über die teilweise schlechten Strassenbeläge. Nur im Sprintmodus kann der Lucid ungemütlich werden: Dann ruft der Ami seine geballte Power ab, reagiert unmittelbar auf die kleinste Pedalbewegung und lenkt zackig ein. Insgesamt ist der Air aber ein bequemer Gleiter, was gut zur Modellbezeichnung Grand Touring passt.

Der neue Mitspieler im Hochpreissegment der Elektrolimousinen ist eine spannende Alternative zu Konkurrenten wie Tesla Model S Plaid, Mercedes EQS, Porsche Taycan und Audi e-tron GT. Ob sich der neue Hersteller auch in Europa etablieren kann, muss sich zeigen.