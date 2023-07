Deutschland: Lucy (3) wurde ihren Eltern um drei Uhr nachts in Polizei-Jacke übergeben

Die Polizei vom deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen rückte kürzlich zu einem aussergewöhnlichen Einsatz aus. Einer Zeitungsbotin fiel in der Gemeinde Welver gegen drei Uhr nachts ein kleines Mädchen auf. Es trug nur einen Strampler und lief ohne Begleitung eines Erwachsenen «offensichtlich zielgerichtet» in eine Richtung, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Beamten zeigten sich verblüfft, konnten den Wahrheitsgehalt der Meldung aber dann mit eigenen Augen vor Ort sehen. Auf Nachfrage der Polizisten nannte das kleine Mädchen nur ihren Namen Lucy. Mehr habe sie nicht gewusst. Später stellte sich heraus, dass sie drei Jahre alt ist und in jener Strasse wohnt, in dessen Richtung sie lief.

Lucy hat nun einen neuen Traumberuf

Eingehüllt in einem warmen Polizeiparka, wurde Klein-Lucy mit dem Streifenwagen in die Obhut «der sichtlich überraschten und glücklichen Eltern» übergeben. Später konnte auch der Grund für Lucys nächtliches Abenteuer in Erfahrung gebracht werden. Sie sollte bei den Grosseltern schlafen. Nachts hatte sie sich das dann wohl anders überlegt und sich unbemerkt auf den etwa 150 Meter langen Nachhauseweg gemacht. Das kleine Mädchen hat nun einen neuen Traumberuf: Sie will unbedingt Polizistin werden.