Lucy Guo zeigt: Darum solltest du nicht immer auf die Eltern hören

Die 28-jährige Lucy Guo gehört zu den erfolgreichsten Unternehmerinnen in den USA. «Forbes» schätzt ihr Vermögen auf 440 Millionen Dollar. Dabei rieten ihre Eltern davon ab, Programmieren zu lernen. Weil sie nicht auf sie hörte, konnte sie mehrere IT-Unternehmen gründen.

Darum gehts Die Eltern von Lucy Guo waren dagegen, dass sie Programmieren lernt.

Jetzt ist sie steinreich und wohnt neben den Beckhams.

Sie gilt als Miamis grösstes Partygirl.

Sie gründete zusammen mit Alexandr Wang die Firma Scale AI. Der 26-jährige Wang wurde Milliardär und gilt als reichster Jungunternehmer der Welt. Auch seine Mitgründerin besitzt laut «Fortune» ein Nettovermögen von 440 Millionen Dollar – und bleibt nicht untätig.

Nachdem Guo die einst mit 7,3 Milliarden Dollar bewertete Firma für künstliche Intelligenz mit sechs Prozent Anteilen verlassen hatte, wuchs ihr Vermögen dank Einnahmen aus Investitionen und Geschäften, sie gründete ein Risikokapitalunternehmen und mit Passes eine Konkurrenz zu Onlyfans.

Eltern rieten vom Programmieren ab

Die in Miami geborene Tochter chinesischer Einwanderer zählt zu den erfolgreichsten Unternehmerinnen der USA. Sie lernte laut «New York Post» bereits in der zweiten Klasse das Programmieren. Dabei rieten ihre Eltern davon ab. Sie meinten, für eine Frau sei es in der von Männern dominierten IT-Welt schwierig.

Die technikbegeisterte Guo hörte nicht auf sie. Sie nahm in der Highschool an Hackathons teil, brach später ihr Studium ab, ging ins Praktikum zu Facebook und war die erste weibliche Produktdesignerin bei Snapchat.

Die umtriebige Computer-Programmiererin geniesst seither den Luxus. Sie lebt in einer fast 5000 Quadratmeter grossen 6,7-Millionen-Dollar-Wohnung in einem Hochhaus in Miami, in dem auch die Beckhams zu Hause sind.

In der Luxus-Wohnung lebt Guo mit einer riesigen Sammlung von Pokémon-Plüschtieren und -Kunstwerken und postet Bilder davon auf Insta. Sie besitzt auch eine spezielle Designer-Pokémon-Halskette mit Swarovski-Kristallen.

Die «Post» nennt sie Miamis Partygirl Nummer eins. Sie lädt Hunderte zu Partys in ihre Wohnung ein, mietet dafür Schlangen und Lemuren. Auch einen Baby-Tiger wollte sie schon vom örtlichen Zoo, den bekam sie aber trotz ihres Reichtums nicht.

In sozialen Medien teilt sie auch Bilder von Reisen und Work-outs. Ihre zweimal täglich stattfindenden Trainingseinheiten sind laut der «Post» unter ihren Twitter- und Instagram-Followern und -Followerinnen legendär.

Die Zeitung zählt sie zur neuen Generation von leistungsfähigen Programmiererinnen, die ihr Leben ungefiltert teilen. «Viele Leute mögen mich nicht, weil ich ehrlich gesagt online wie ein Ar***l*** wirke. Ich würde mich im Internet nicht mögen», sagt Guo. Sie habe so aber viele Freundinnen und Freunde gefunden. «Ich glaube, dass die Leute meine wilde Persönlichkeit zu schätzen wissen», so Guo.

Frühes Lernen des Programmierens hat sich für Guo trotz Widerstands der Eltern ausgezahlt. Die Karriereberaterin Anne Forster hört oft von ihren Klientinnen und Klienten, dass sie unglücklich im Job seien, weil sie auf die Eltern gehört hätten, wie sie zu 20 Minuten sagt.

Grundsätzlich meinten es die Eltern gut, doch wichtig sei, woran das Herz hänge. «Dinge oder Fähigkeiten, die man sich bereits im frühen Alter aneignet und die einem Freude machen, können einen Einfluss haben, was man später beruflich macht», so Forster. Das müsse nicht unbedingt Programmieren sein, sondern etwa auch Freude am Lesen oder an der Mathematik.

«Schlüssel für mehr Fachkräfte» Der frühe Zugang und die Begeisterung von jungen Menschen und insbesondere Mädchen für technische und naturwissenschaftliche Themen und Berufe sind laut Google-Sprecherin Pia De Carli einer der wichtigsten Schlüssel für mehr Fachkräfte in der Schweiz. Laut einem Microsoft-Sprecher gehört die Schweiz zu den führenden Ländern in Innovation und Digitalisierung. Es brauche aber weitere Investitionen in Daten- und IT-Kompetenz.