Experten alarmiert: Contact-Tracing immer lückenhafter wegen Corona-Überdruss

Contact-Tracing in Clubs ist deshalb praktisch unmöglich.

In Clubs gilt die Zertifikatspflicht: Kontaktdaten werden dort nicht mehr erhoben.

Um die Fallzahlen zu senken, sei ein besseres Contact-Tracing in Gastrobetrieben, die Wiedereinführung der Kontaktdatenaufnahme in Clubs und ein funktionierendes gesamtschweizerisches Contact-Tracing unabdingbar, sagt der Arzt Peter Tomasi.

Trotz rapide ansteigender Fallzahlen: Wie eine Umfrage von 20 Minuten zeigt, ignorieren viele Gäste in Innenräumen die Aufforderungen des Servicepersonals, ihre Kontaktdaten abzugeben – etwa wegen Datenschutzbedenken oder aus Bequemlichkeit. «Die Leute wollen jetzt nicht mehr an Covid denken und eine gute Zeit haben», sagt der Wirt eines Stadtzürcher Cafés. Laut ihm registrieren sich wohl gerade noch 20 Prozent seiner Gäste.

Anfragen bei verschiedenen kantonalen Tracing-Stellen zeigen ähnliche Trends: Im Vergleich zum Winter und Frühling erhalten die Stellen nur wenige Gästedaten. So etwa im Kanton Bern, wo deshalb nun verstärkte Kontrollen und Bussen drohen . Und auch laut dem Unternehmen Lunchgate, das für viele Schweizer Gastrobetriebe die IT-Infrastruktur für die Gästeregistrierung bereitstellt, werden deren QR-Codes immer seltener genutzt.

Kein Contact-Tracing in Clubs

Die Schweizer Clubs kämpfen mit einem ähnlichen Problem: Die Einführung des Covid-Zertifikats machte eine individuelle Kontaktnachverfolgung unmöglich. Da Gästelisten fehlen, gestaltet sich Contact-Tracing schwierig . Etwa in Basel blieb den Betreibern des Clubs Viertels nach einem Corona-Ausbruch nichts anderes übrig, als Gäste auf Facebook zu informieren.

Auch der Kanton Zürich setzt auf Social Media: «Bei Infektionen arbeiten wir mit den jeweiligen Veranstaltern sowie mit der Bar und Club Kommission Zürich zusammen, um allenfalls notwendige Massnahmen wie das Informieren der Gäste über Social Media zu besprechen», sagt Beat Lauper, Contact-Tracing-Verantwortlicher bei der Zürcher Gesundheitsdirektion. Mehrere Kantone und die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) haben den Bund auf die Problematik aufmerksam gemacht. Weil er weiterhin zuwarten will, schlagen Fachpersonen Alarm.

Wiedereinführung der Kontaktdatenangabe bei Clubs

«Ohne Delta wäre die Pandemie mit den aktuellen Massnahmen und der Impfung wahrscheinlich relativ gut kontrollierbar gewesen. Mit Delta gehts nun aber aufs Neue los», sagt Peter Tomasi, Facharzt für Innere Medizin und Mitglied der Gruppe « #StopCovidCH ». Um die Fallzahlen zu senken, sei ein besseres Contact - Tracing in Gastrobetrieben, die Wiedereinführung der Kontaktdatenaufnahme in Clubs und ein funktionierendes gesamtschweizerisches Contact - Tracing unabdingbar. «Wenn die Massnahmen jetzt nicht hochgefahren werden, könnten Lockdown-ähnliche Massnahmen drohen – im Winter oder bereits früher», sagt Tomasi weiter. Das Contact - Tracing spiele hierbei eine zentrale Rolle.