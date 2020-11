«Du kannst doch nicht. Das ist heikel, das muss ich ganz ehrlich sagen.» Das Gespräch zwischen zwei Basler Polizisten, das auf einem Video festgehalten wurde, das in der Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft landete, die Dutzende Teilnehmer einer unbewilligten Demonstration gegen eine Kundgebung der rechtsradikalen Pnos am 24. November 2018 angeklagt hat, wurde in Basel diese Woche Stadtgespräch.