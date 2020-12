Er weist die Kritik am Kanton zurück. Dieser habe die Passagierdaten vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zu spät erhalten.

Der Chef der Walliser Regierung nimmt Stellung zur nächtlichen Abreise von britischen Touristen in Verbier.

Von den 420 Gästen, die in den Orten Verbier und Bagnes in Quarantäne gehen sollten, sind weniger als ein Dutzend noch im Wallis. Wie der Sprecher der Gemeinde Bagnes zur Nachrichtenagentur DPA sagt, haben sich inzwischen einige aus Frankreich gemeldet. Auf Social Media sorgt der Umstand für Spott.

Der Walliser Regierungspräsident Christophe Darbellay wehrt sich gegen den Vorwurf, zu wenig unternommen zu haben, um die Quarantäne der Briten durchzusetzen. «Ein Teil der Gäste ist mit dem Auto direkt abgereist. Sie sind jetzt wohl in London in Quarantäne.» Über deren Verhalten regt er sich nicht auf. «Es gibt auch eine Eigenverantwortung», so Darbellay.