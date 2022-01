Schutzmassnahmen in Schulen – Lüften, Testen und Impfen soll Virusausbreitung in Schulen bremsen

Um die Bildung gewährleisten zu können, schlagen sie in einer gemeinsamen Stellungnahmen Massnahmen vor, mit denen gegen die Pandemie vorgegangen werden kann.

In einer Stellungnahme schreiben verschiedene Stellen, wie die Ausbreitung des Coronavirus an Schulen bekämpft werden könne.

Die schweizerische nationale Covid-19 Science Task Force (STF), Pädiatrie Schweiz (PS) und Kinderärzte Schweiz (KIS) gaben eine gemeinsame Stellungnahme zu möglichen Massnahmen an Schulen und zu Kinderimpfungen heraus. Das gemeinsame Ziel sei es, unbedingt Unterbrüche in der Bildung und der sozialen Kontakte der Kinder zu vermeiden.

In der Schweiz ist Omikron mittlerweile die vorherrschende Virusvariante und deutlich ansteckender als die Delta-Variante, die einen massiven Anstieg der Infektionen in den jüngsten Altersgruppen verursachte. Dazu, wie sich eine Infektion mit der Omikron-Variante auf die am wenigsten geimpfte Gruppe der Schweiz, die Kinder, auswirkt, gibt es noch keine spezifischen Daten. Man rechne allerdings damit, dass die Kinder von einer «noch nachhaltigeren Viruszirkulation» betroffen sein dürften. Auch ist unklar, ob Omikron schwerere Verläufe der Krankheit bei Kindern als bei Delta auslösen kann.