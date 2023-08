Credit Suisse: So wild trieben es die CS-Bosse

Rohner ging in den USA einen Deal für eine Milliardenbusse ein und war dadurch geschwächt. Ausserdem verband er sein Schicksal mit Thiam, ein Freipass für den CEO, wie es in einem Artikel der «SonntagsZeitung» heisst.

Die Credit Suisse (CS) verschwindet wohl bald. CS-CEO Tidjane Thiam (l.) konnte unter Verwaltungsratspräsident Urs Rohner praktisch machen, was er wollte.

Die einst ehrwürdige Credit Suisse (CS) wird wohl bald von der UBS abgewrackt, der Name dürfte verschwinden . Massgeblich verantwortlich für den Untergang der Grossbank ist der Verwaltungsrat mit personellen Fehlentscheiden.

Urs Rohner

Urs Rohner war von 2011 bis 2021 CS-Verwaltungsratspräsident. 2014 unterschrieb er in den USA einen Deal für eine 2,7-Milliarden-Franken-Strafe wegen Steuerbetrugs von Kundinnen und Kunden. Fünf Jahre zuvor kam die UBS trotz grösserem US-Geschäft mit 700 Millionen Franken davon. Dadurch war Rohner geschwächt.

2015 installierte Rohner Tidjane Thiam als CEO und verband sein Schicksal mit ihm. Ein Präsident könne in seiner Amtszeit nur einmal den Konzernchef auswechseln, sagte er. Damit habe er Thiam einen Freipass gegeben.

Tidjane Thiam

Darunter waren nicht nur CS-Angestellte. Kurz nach seinem Start in Zürich liess sich Thiam scheiden und verliebte sich in eine deutlich jüngere Frau. Deren Ex-Mann liess er ebenfalls überwachen, weil er sich angeblich bedroht gefühlt habe. Zudem sei Thiam ständig privat unterwegs gewesen, in Paris und Hongkong, wo seine neue Freundin arbeitete.