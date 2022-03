Luftangriff auf Kaserne : «Mindestens 50 Leichen wurden aus den Trümmern gezogen»

Ein russischer Luftangriff auf eine Militärkaserne im südukrainischen Mykolajiw hat viele Todesopfer gefordert. Die Stadt gilt als strategisch wichtig, da sie vor der grossen Hafenstadt Odessa liegt.

Ein Soldat gibt an, dass in den Baracken etwa 200 Soldaten schliefen.

Bei einem russischen Luftangriff auf eine Militärkaserne im südukrainischen Mykolajiw sind Augenzeugen zufolge Dutzende Menschen getötet worden. «Nicht weniger als 200 Soldaten schliefen in den Baracken», sagte der 22-jährige Soldat Maxim der Nachrichtenagentur AFP am Samstag, einen Tag nach dem Raketenangriff. «Mindestens 50 Leichen wurden aus den Trümmern gezogen, aber wir wissen nicht, wie viele dort noch liegen.» Die Rettungsarbeiten dauerten an.