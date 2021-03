Neun-Millimeter-Struktur in der Nasenhöhle

«Der Patient berichtete, dass er nicht das Gefühl hatte, schlechten Atem zu haben, aber es war ihm peinlich, dass jedes Mal, wenn er sich die Nase putzte, dieser Geruch entstand», so die Studienautoren. Der 16-Jährige wurde erneut untersucht. Mithilfe eines CT-Scans entdeckten die Mediziner schliesslich eine neun Millimeter grosse kugelförmige Struktur in der Nasenhöhle des Jugendlichen.

Wie kommt die Kugel in die Nase?

Die Ärzte entfernten den Fremdkörper in einer anschliessenden Operation: Das mysteriöse Objekt, das von Gewebe überwachsen war, entpuppte sich als Metallkugelgeschoss, wie es in Luftgewehren verwendet wird. Doch wie war das dorthin gekommen?

Ein Gespräch mit den Eltern sorgte für Aufklärung: Ihr Sohn habe sich im Alter von etwa acht oder neun Jahren mit einem Luftgewehr in die Nase geschossen, heisst es in der Fallstudie. Da dieser danach nicht über Symptome gesprochen habe, habe man damals keinen Grund dafür gesehen, einen Arzt zu konsultieren.

Einzigartiger Fall

Der Fund der Munition konnte nicht nur die im Laufe der Jahre aufgetretenen Verstopfungsgefühle erklären, sondern auch den Geruch, erklärt Dylan Z. Erwin vom University of Texas Health Science Center in San Antonio gegenüber Livescience.com: Fremdkörper in der Nase würden den natürlichen Ausfluss aus der Nase blockieren, «so dass es zu einer Ansammlung von Schleim, eingeatmeten Ablagerungen und Bakterien kommt.» Mitunter könnte das auch zu Infektionen im ganzen Körper, insbesondere im Kiefer oder den Augen und Knochenabbau kommen. Das sei aber nicht immer so, wie der Fall des 16-Jährigen zeige.