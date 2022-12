Personalengpässe und Wetter: Lufthansa cancelt alle Abflüge aus der Schweiz nach München und Frankfurt

Wer am Samstag mit Lufthansa in die deutschen Metropolen München und Frankfurt fliegen möchte, muss am Boden bleiben. Gründe für die Flugausfälle sind das winterliche Wetter und Personalengpässe. Der Flughafen Frankfurt spricht von einem angespannten Betrieb in den nächsten Tagen.



«Vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Personalengpässe und aktuell hoher Krankenstände kommt es am Flughafen Frankfurt zu Personalunterdeckungen, insbesondere an den Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckabfertigung», heisst es in einer Medienmitteilung. «Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern alles dafür tun, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten», erklärte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. «Zusätzlich zur angespannten Personalsituation haben wir auch im Winterflugplan und gerade vor den Weihnachtsferien am Flughafen ausgeprägte Aufkommensspitzen.»