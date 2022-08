Luftverkehr : Lufthansa einigt sich mit Gewerkschaft für Bodenpersonal

Verdi konnte sich mit der Fluggesellschaft einigen: Die rund 20’000 Beschäftigten erhalten in zwei Stufen à sechs Monaten monatlich je 2,5 Prozent mehr Lohn.

Am Mittwoch vergangener Woche hatten in dem Tarifstreit die Beschäftigten für mehr als 26 Stunden die Arbeit niedergelegt.

In den Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal der Lufthansa ist eine Einigung erzielt worden. Wie der Konzern und die Gewerkschaft Verdi am Donnerstagabend mitteilten, wurde eine Erhöhung der Gehälter in drei Schritten vereinbart. Demnach erhalten die Beschäftigten rückwirkend ab dem 1. Juli einen Festbetrag von 200 Euro monatlich.